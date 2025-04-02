Ви пам’ятаєте його за роллю Бетмена і не тільки: помер зірковий американський актор

Актор помер у Лос-Анджелесі, йому було 65 років

У США помер відомий американський актор Вел Кілмер, який запам’ятався глядачам у ролі Бетмена у фільмі "Бетмен назавжди". Причиною стала пневмонія, яка забрала життя голлівудської зірки у 65 років.

Про це пише New York Times із посиланням на дочку актора Мерседес Кілмер. За її словами, ще 2014 року у батька виявили рак гортані. Після курсів лікування йому вдалося вийти в ремісію, проте він повністю втратив голос.

Вел Кілмер. Фото: Getty Images

Відомо, що свою кар’єру після закінчення Джульярдської школи драматичних мистецтв, Вел Кілмер починав у театрі. Він зіграв свою першу роль на сцені в 1984 році. А за два роки дебютував у кіно, зігравши одну з головних ролей у бойовику "Кращий стрілець". Цей фільм приніс акторові світову популярність.

Джаред Лето, Вел Кілмер та Анжеліна Джолі. Фото: Getty Images

Однак головною кінороботою Кілмера стала роль у фільмі "Бетмен назавжди", де він зіграв Бетмена. Фільм вийшов на екрани у 1995 році і за цю роль актор отримав свій перший великий гонорар у розмірі 7 млн. доларів.

Крім того, Вел Кілмер запам’ятався глядачам своїми ролями у фільмах The Doors, "Сутичка", "Справжнє кохання", "Цілком таємно", "Кращий стрілець" та багатьох інших.

Вел Кілмер. Фото: Getty Images

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