Не пережив батька, що помер у 32 роки: як загинув зірка "Ворона" Брендон Лі і як виглядає могила актора
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 860
Синові легендарного Брюса Лі могло б виповниться 60 років
Брендон Лі – американський актор, який був сином майстра східних єдиноборств Брюса Лі. Він трагічно загинув 31 березня 1993 року під час зйомок похмурого, готичного фільму "Ворон" (The Crow). Цього понеділка відзначаються 32-гі роковини від дня смерті зірки.
Знаменитим батькові та сину не вдалося прожити довге життя. Брендон помер так само несподівано, як і його батько: 1973 року через набряк головного мозку у 32 роки, а Лі-молодший — у 28 років, через нещасний випадок на зйомках "Ворона".
Брендон Лі — що про нього відомо
Народився 1 лютого 1965 року в Окленді, Каліфорнія, в сім’ї Брюса та вчительки Лінди Емері. У 1971 році родина перебралася до Гонконгу, де Брендон та його молодша сестра Шеннон пішли до школи, а потім до коледжу.
Після смерті Брюса Лінда з дітьми повернулася до США. У Лос-Анджелесі Брендон пішов у військову школу мистецтв IMB, якою керували учні Брюса Лі. Паралельно він виступав на сценах невеликих театрів і любив грати на гітарі.
Його дебют у Голлівуді супроводжували невдачі. Перші фільми ("Кунг-фу" 1986, "Спадщина люті" 1986, "Розбірки в маленькому Токіо", 1991, "Вогненний шторм", 1992) не викликали захоплення серед глядачів як у США, так і в Китаї.
У Брендона почалася депресія, проте його завжди підтримувала наречена Еліза Хаттон. Пара побралася у жовтні 1992 року і планувала одружитися у квітні 1993 року, але трагедія обірвала життя чоловіка.
Смерть на зйомках "Ворона"
Найбільшу популярність з Брендоном Лі отримав фільм The Crow, який мав стати проривом молодого актора у Голлівуді. Зйомки картини розпочалися 1993 року на 28-річчя Лі. О першій годині ночі 31 березня, під час зйомки сцени з пострілом бандита (грав актор Майкл Массі), де герой Брендона гине, сталося нещастя. У пістолеті (револьвер Smith & Wesson Model 629 калібру) залишилася заглушка від холостого патрона, яка потрапила у ствол під час підготовки. Коли Массі вистрілив у Брендона, залишок кулі вилетів і смертельно поранив того у живіт. Лі терміново доправили до лікарні, але за кілька годин він помер на операційному столі.
Прокуратура кваліфікувала смерть як наслідок злочинної недбалості. Торішнього серпня 1993 року мати Брендона подала позов проти творців фільму. Справа була врегульована у жовтні того ж року на умовах, які не були оприлюднені.
Попри трагедію з головним героєм, "Ворона" вирішили дозняти та випустити на великі екрани. Сцену з пострілом перезняли із дублером та другом Брендона Лі, Чадом Стахелськи. Епізоди, яких не вистачало, доопрацювали за допомогою технології CGI — наклали обличчя Лі на фігуру дублера. Картина, присвячена пам’яті загиблої зірки, здобула величезний касовий успіх, а сама вона стала культовою.
Як виглядає могила Брендона Лі
Брендон Лі похований поряд з батьком на цвинтарі Лейк Вью в Сіетлі, штат Вашингтон. На надгробному камені актора написана його цитата з одного інтерв’ю: "День і час нашої смерті приховані, тому ми думаємо, що життя — невичерпна криниця. Але будь-які речі трапляються лише певну кількість разів, і насправді ця кількість зовсім невелика. Яку кількість разів вам доведеться згадати день з дитинства, змальований так глибоко, що без нього неможливо уявити своє життя? Можливо, ще чотири рази, а може, п'ять? А може, й того менше. Скільки ще раз ви зустрінете схід повного місяця? Можливо двадцять. Тим не менш, нам здається, що все відбуватиметься нескінченно".
Раніше ми писали про рідного брата українського олігарха Ріната Ахметова. Дізнайтеся, де поховано Ігоря Ахметова і як виглядає його незвичайна могила.