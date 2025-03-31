Не пережив батька, що помер у 32 роки: як загинув зірка "Ворона" Брендон Лі і як виглядає могила актора

Синові легендарного Брюса Лі могло б виповниться 60 років

Брендон Лі – американський актор, який був сином майстра східних єдиноборств Брюса Лі. Він трагічно загинув 31 березня 1993 року під час зйомок похмурого, готичного фільму "Ворон" (The Crow). Цього понеділка відзначаються 32-гі роковини від дня смерті зірки.

Знаменитим батькові та сину не вдалося прожити довге життя. Брендон помер так само несподівано, як і його батько: 1973 року через набряк головного мозку у 32 роки, а Лі-молодший — у 28 років, через нещасний випадок на зйомках "Ворона".

Брендон Лі — що про нього відомо

Народився 1 лютого 1965 року в Окленді, Каліфорнія, в сім’ї Брюса та вчительки Лінди Емері. У 1971 році родина перебралася до Гонконгу, де Брендон та його молодша сестра Шеннон пішли до школи, а потім до коледжу.

Брюс Лі з матір’ю та сином Брендоном у Лос-Анджелесі, 1970-і роки. Фото: Getty Images

Після смерті Брюса Лінда з дітьми повернулася до США. У Лос-Анджелесі Брендон пішов у військову школу мистецтв IMB, якою керували учні Брюса Лі. Паралельно він виступав на сценах невеликих театрів і любив грати на гітарі.

Його дебют у Голлівуді супроводжували невдачі. Перші фільми ("Кунг-фу" 1986, "Спадщина люті" 1986, "Розбірки в маленькому Токіо", 1991, "Вогненний шторм", 1992) не викликали захоплення серед глядачів як у США, так і в Китаї.

1992 рік. Фото: Getty Images

У Брендона почалася депресія, проте його завжди підтримувала наречена Еліза Хаттон. Пара побралася у жовтні 1992 року і планувала одружитися у квітні 1993 року, але трагедія обірвала життя чоловіка.

Брендон з нареченою Елізою Хаттон, 1992 рік. Фото: Getty Images

Смерть на зйомках "Ворона"

Найбільшу популярність з Брендоном Лі отримав фільм The Crow, який мав стати проривом молодого актора у Голлівуді. Зйомки картини розпочалися 1993 року на 28-річчя Лі. О першій годині ночі 31 березня, під час зйомки сцени з пострілом бандита (грав актор Майкл Массі), де герой Брендона гине, сталося нещастя. У пістолеті (револьвер Smith & Wesson Model 629 калібру) залишилася заглушка від холостого патрона, яка потрапила у ствол під час підготовки. Коли Массі вистрілив у Брендона, залишок кулі вилетів і смертельно поранив того у живіт. Лі терміново доправили до лікарні, але за кілька годин він помер на операційному столі.

У "Вороні" актор зіграв персонажа Еріка Дрейвена

Прокуратура кваліфікувала смерть як наслідок злочинної недбалості. Торішнього серпня 1993 року мати Брендона подала позов проти творців фільму. Справа була врегульована у жовтні того ж року на умовах, які не були оприлюднені.

Попри трагедію з головним героєм, "Ворона" вирішили дозняти та випустити на великі екрани. Сцену з пострілом перезняли із дублером та другом Брендона Лі, Чадом Стахелськи. Епізоди, яких не вистачало, доопрацювали за допомогою технології CGI — наклали обличчя Лі на фігуру дублера. Картина, присвячена пам’яті загиблої зірки, здобула величезний касовий успіх, а сама вона стала культовою.

Як виглядає могила Брендона Лі

Брендон Лі похований поряд з батьком на цвинтарі Лейк Вью в Сіетлі, штат Вашингтон. На надгробному камені актора написана його цитата з одного інтерв’ю: "День і час нашої смерті приховані, тому ми думаємо, що життя — невичерпна криниця. Але будь-які речі трапляються лише певну кількість разів, і насправді ця кількість зовсім невелика. Яку кількість разів вам доведеться згадати день з дитинства, змальований так глибоко, що без нього неможливо уявити своє життя? Можливо, ще чотири рази, а може, п'ять? А може, й того менше. Скільки ще раз ви зустрінете схід повного місяця? Можливо двадцять. Тим не менш, нам здається, що все відбуватиметься нескінченно".

Фото: Getty Images

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