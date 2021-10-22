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5 найгучніших смертельних випадків на зйомках фільмів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нещасні випадки, які погубили багатьох хороших людей Новина оновлена 22 жовтня 2021, 11:31
Нещасні випадки, які погубили багатьох хороших людей

Ми згадали про таких акторів, як Сергій Бодров-молодший і зірка Голлівуду Брендон Лі

Робота над фільмом — це не тільки величезні гонорари знаменитостей і світло софітів. Знімати кіно — завдання непросте, часто пов’язане з ризиком для життя і здоров’я, адже щоб зробити ідеальний кадр, акторам і каскадерам доводитися ризикувати своїм життям.

Після випадку з американською зіркою Алеком Болдвіном, який під час зйомок фільму "Іржа" випадково застрелив кінооператора Галину Хатчинс і поранив режисера Джоєла Соуса, "Телеграф" знайшов п’ять фільмом, на зйомках яких трапилися пригоди зі смертельними наслідками.

"Ворон" (The Crow)

У 1994 році під час зйомок сцени, де в головного героя у виконанні Брендона Лі стріляли, в стволу виявився бойовий патрон. Постріл, який виявився смертельним для 28-річного актора, потрапив йому в живіт. Лі помер до того, як на місце зйомок прибула медична допомога.

"Зв’язковий"

На зйомках фільму в 2002 році в Кармадонській ущелині в Північній Осетії звалився льодовик Колка, який викликав кам’яну лавину. Це призвело до загибелі більше 120 осіб, включаючи російського актора Сергія Бодрова-молодшого і практично всю знімальну команду. Тіло зірки фільмів "Брат" так і не було знайдено.

Сергій Бодров-молодший на зйомках фільму "Зв’язковий" в Кармадонській ущелині
Сергій Бодров-молодший на зйомках фільму "Зв’язковий" в Кармадонській ущелині

"Найкращий стрілець" (Top Gun)

Фільм 1986 року напханий різними сценами повітряних боїв і трюків. Незважаючи на те, що під час зйомок картини з Томом Крузом у головній ролі були задіяні кваліфіковані каскадери і пілоти, не обійшлося без трагедії. Так, льотчик Арт Шолль втратив контроль над літаком і впав в Тихий океан. Знайти літак або тіло пілота не змогли.

Режисер Тоні Скотт присвятив фільм загиблому пілоту.
Режисер Тоні Скотт присвятив фільм загиблому пілоту.

"Нестримні-2" (The Expendables 2)

На зйомках американського бойовика (2012) знімальну команду спіткала справжня трагедія. Під час вибуху човна постраждали два каскадери: один загинув одразу, а другий, після п’ятигодинний операції, дивом залишився живий.

"Сутінкова зона" (Twilight Zone: The Movie)

Одна з найбільш жахливих трагедій, в якій загинув 53-річний актор Вік Морроу і двоє дітей-акторів, Mік Дін Лі (7 років) і Рене Шин-Йі Чен (6 років). Все сталося в 1982 році, коли їх герої за сценарієм здійснювали спробу врятуватися від переслідування вертольота армії США. Через помилку піротехніків був пошкоджений хвостовий гвинт і пілоти почали втрачати управління. Вертоліт впав прямо на акторів, коли гвинтовими лопатями Морроу і дівчинці відрубало голови. Хлопчик же загинув від самого удару.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно від отриманих ножових поранень помер 7-річний хлопчик. Страшний інцидент стався в Польщі, і, ймовірно, за участю українців.

Теги:
#Фільми #Нестримні #Ворон #Смерті #Сутінкова зона #Брендон Лі #Кращий стрілець
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