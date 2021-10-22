Укр

5 самых громких смертельных случаев на съемках фильмов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Несчастные случаи, которые погубили многих хороших людей Новость обновлена 22 октября 2021, 11:31
Несчастные случаи, которые погубили многих хороших людей

Мы вспомнили о таких актерах, как Сергей Бодров-младший и звезда Голливуда Брэндон Ли

Работа над фильмом — это не только огромные гонорары знаменитостей и свет софитов. Снимать кино – задача непростая, часто связанная с риском для жизни и здоровья, ведь чтобы сделать идеальный кадр, актерам и каскадерам приходиться рисковать своей жизнью.

После случая с американской звездой Алеком Болдуином, который во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса, "Телеграф" нашел пять фильмом, на съемках которых случились происшествия со смертельным исходом.

"Ворон" (The Crow)

В 1994 году во время съемок сцены, где в главного героя в исполнении Брэндона Ли стреляли, в стволе оказался боевой патрон. Выстрел, оказавшийся смертельным для 28-летнего актера, попал ему в живот. Ли скончался до того, как на место съемок прибыла медицинская помощь.

"Связной"

На съемках фильма в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии рухнул ледник Колка, который вызвал каменную лавину. Это привело к гибели более 120 человек, включая российского актера Сергея Бодрова-младшего и практически всю съемочную команду. Тело звезды фильмов "Брат" так и не было найдено.

Сергей Бодров-младший на съемках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье
Сергей Бодров-младший на съемках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье

"Лучший стрелок" (Top Gun)

Фильм 1986 года напичкан различными сценами воздушных боев и трюков. Несмотря на то, что во время съемок картины с Томом Крузом в главной роли были задействованы квалифицированные каскадеры и пилоты, не обошлось без трагедии. Так, летчик Арт Шолль потерял контроль над самолетом и упал в Тихий океан. Найти самолет или тело пилота не смогли.

Режиссер Тони Скотт посвятил фильм погибшему пилоту.
Режиссер Тони Скотт посвятил фильм погибшему пилоту.

"Неудержимые-2" (The Expendables 2)

На съемках американского боевика (2012) съемочную команду постигла настоящая трагедия. Во время взрыва лодки пострадали два каскадера: один погиб сразу, а второй, после пятичасовой операции, чудом остался жив.

"Сумеречная зона" (Twilight Zone: The Movie)

Одна из самых ужасающих трагедий, в которой погиб 53-летний актер Вик Морроу и двое детей-актеров, Mик Дин Ли (7 лет) и Рене Шин-Йи Чен (6 лет). Все произошло в 1982 году, когда их герои по сценарию совершали попытку спастись от преследования вертолета армии США. Из-за ошибки пиротехников был поврежден хвостовой винт и пилоты начали терять управление. Вертолет упал прямо на актеров, когда винтовыми лопастями Морроу и девочке отрубило головы. Мальчик же погиб от самого удара.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно от полученных ножевых ранений скончался 7-летний мальчик. Страшный инцидент произошел в Польше, и, вероятно, с участием украинцев.

Теги:
#Фильмы #Неудержимые #Ворон #Смерти #Сумеречная зона #Брэндон Ли #Лучший стрелок
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