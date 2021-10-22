Трагедия в Голливуде: актер Алек Болдуин устроил смертельную стрельбу на съемках

Ранения получили режиссер и оператор фильма "Ржавчина"

Американский актер и звезда Голливуда Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" в штате Нью-Мехико из оружия для реквизита ранил двух человек. Один из них от полученного ранения скончался в больнице.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Офис шерифа, Алек Болдуин произвел выстрел из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оружие сработало неправильно и разорвало пулю, осколки которой ранили двух членов съемочной группы.

Известно, что один из осколков попал в ключицу режиссеру фильма Джоэлу Соузу — он находится в больнице в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.

Второй осколок оказался смертельным для 42-летней женщины-оператора Галины Хатчинс родом из Украины. Со съемочной площадки ее забрал медицинский вертолет, однако спасти женщину не удалось.

На данный момент съемки фильма приостановлены, правоохранители ведут расследование.

Сам инцидент называют "несчастным случаем". По предварительной информации, винтовое огнестрельное оружие, которое использовалось при съемках, действительно было заряжено холостыми патронами, но механизм сработал неправильно и осколки разлетелись в стороны, задев людей.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в Twitter фотографии, сделанные на съемках. На них запечатлена локация, где снимали фильм и съемочная группа с Алеком Болдуином по центру.

Место съемок фильма "Ржавчина"

Актеры и съемочная группа перед трагедией

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 октября умер актер, сыгравший Мориарти в "Шерлоке Холмсе".