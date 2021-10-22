Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках

Поранення отримали режисер і оператор фільму "Іржа"

Американський актор і зірка Голлівуду Алек Болдуін під час зйомок фільму "Іржа" в штаті Нью-Мехіко зі зброї для реквізиту поранив двох людей. Один з них від отриманого поранення помер у лікарні.

Як повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на Офіс шерифа, Алек Болдуін зробив постріл з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами. Зброя спрацювала неправильно і розірвала кулю, уламки якої поранили двох членів знімальної групи.

Відомо, що один з уламків потрапив в ключицю режисерові фільму Джоелу Соузу — він знаходиться у лікарні в критичному стані, за його життя борються медики.

Другий уламок виявився смертельним для 42-річної жінки-оператора Галини Хатчінс родом з України. Зі знімального майданчика її забрав медичний вертоліт, проте врятувати жінку не вдалося.

На даний момент зйомки фільму припинені, правоохоронці ведуть розслідування.

Сам інцидент називають "нещасним випадком". За попередньою інформацією, гвинтова вогнепальна зброя, яке використовувалося при зйомках, дійсно була заряджена холостими патронами, але механізм спрацював неправильно і уламки розлетілися на всі боки, зачепивши людей.

Журналіст Тесса Ментус опублікувала в Twitter фотографії, зроблені на зйомках. На них зображена локація, де знімали фільм і знімальна група з Алеком Болдуіном по центру.

Місце зйомок фільму "Іржа"

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