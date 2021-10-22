Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдуін

Галина Хатчинс вважалася однією з висхідних зірок американського кінематографа

Під час зйомок фільму "Іржа" голлівудський актор Алек Болдуін застрелив 42-річну жінку-оператора Галину Хатчинс родом з України. У кінематографі їй пророкували велике майбутнє.

Що відомо про загиблу Галину Хатчинс — дізнавався "Телеграф".

Як зазначається на офіційному сайті оператора, Галина Хатчинс народилася в Україні, а виросла за Полярним колом "в оточенні оленів і атомних підводних човнів".

Дівчина отримувала освіту в Києві. Тут вона закінчила Національний університет (який саме не уточнюється), де отримала ступінь магістра міжнародної журналістики. Потім Галина Хатчинс працювала журналістом-розслідувачем британських документалок в Європі.

Через деякий час Хатчинс емігрувала до Великобританії, а потім і в США. Тут вона закінчила Каліфорнійський університет і стала магістром кінематографії.

Галина Хатчинс

В останні кілька років Галина Хатчинс працювала з такими фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма про поліцейський "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".

Незадовго до трагедії Галина Хатчинс на своїй сторінці в Instagram публікувала фото зі зйомок фільму "Іржа" і те, як вони їздили верхи на конях разом з іншими учасниками знімальної групи.

"Одна з переваг зйомок вестерна — у вихідний день можна покататися на конях", — так підписала відео Галина Хатчинс.

Зараз під останньою публікацією дівчини-оператора відомі актори пишуть слова співчуття. Багато з них відзначають талант Галини. Серед тих, хто залишив коментар, є Дуейн "Скеля" Джонсон, режисер Джеймс Каллен і актор Джозеф Рейтман.

Після трагедії американський режисер Адам Іджіпт Мортімер (з ним Галина працювала над фільмом "Заклятий ворог") в своєму Twitter-акаунті написав, що "йому дуже шкода втрачати Галину і він дуже злий, що таке трапилося на знімальному майданчику". Також він опублікував фото загиблої дівчини-оператора.

"Мені пощастило, що я знав її і працював з нею", — додав режисер в наступній публікації, відзначивши талант загиблої через постріл жінки.

Раніше "Телеграф" повідомляв ", що відомий радянський і російський співак Олександр Сєров родом з України потрапив в реанімацію з ураженням легень в 75%.