Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин

Галина Хатчинс считалась одной из восходящих звезд американского кинематографа

Во время съемок фильма "Ржавчина" голливудский актер Алек Болдуин застрелил 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс родом из Украины. В кинематографе ей пророчили большое будущее.

Что известно о погибшей Галине Хатчинс — узнавал "Телеграф".

Как отмечается на официальном сайте оператора, Галина Хатчинс родилась в Украине, а выросла за Полярным кругом "в окружении оленей и атомных подводных лодок".

Девушка получала образование в Киеве. Здесь она окончила Национальный университет (какой именно не уточняется), где получила степень магистра международной журналистики. Затем Галина Хатчинс работала журналистом-расследователем британских документалок в Европе.

Спустя некоторое время Хатчинс эмигрировала в Великобританию, а затем и в США. Здесь она окончила Калифорнийский университет и стала магистром кинематографии.

Галина Хатчинс

В последние несколько лет Галина Хатчинс работала со следующими кинокартинами: боевик "Заклятый враг", драма про полицейский "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин"

Незадолго до трагедии Галина Хатчинс на своей странице в Instagram публиковала фото со съемок фильма "Ржавчина" и то, как они ездили верхом на лошадях вместе с другими участниками съемочной группы.

"Одно из преимуществ съемок вестерна — в выходной день можно покататься на лошадях", — так подписала видео Галина Хатчинс.

Сейчас под последней публикацией девушки-оператора известные актеры пишут слова соболезнования. Многие из них отмечают талант Галины. Среди тех, кто оставил комментарий, есть Дуэйн "Скала" Джонсон, режиссер Джеймс Каллен и актер Джозеф Рейтман.

Галина Хатчинс на съемках фильма ужасов "Дарлин"

После трагедии американский режиссер Адам Иджипт Мортимер (с ним Галина работала над фильмом "Заклятый враг") в своем Twitter-аккаунте написал, что "ему очень жаль терять Галину и он очень зол, что такое случилось на съемочной площадке". Также он опубликовал фото погибшей девушки-оператора.

"Мне повезло, что я знал ее и работал с ней", — добавил режиссер в следующей публикации, отметив талант погибшей из-за выстрела женщины.

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