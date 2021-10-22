Укр

Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин

Автор
Анна Дворовенко
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Погибшая Галина Хатчинс Новость обновлена 22 октября 2021, 09:02
Погибшая Галина Хатчинс

Галина Хатчинс считалась одной из восходящих звезд американского кинематографа

Во время съемок фильма "Ржавчина" голливудский актер Алек Болдуин застрелил 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс родом из Украины. В кинематографе ей пророчили большое будущее.

Что известно о погибшей Галине Хатчинс — узнавал "Телеграф".

Как отмечается на официальном сайте оператора, Галина Хатчинс родилась в Украине, а выросла за Полярным кругом "в окружении оленей и атомных подводных лодок".

Девушка получала образование в Киеве. Здесь она окончила Национальный университет (какой именно не уточняется), где получила степень магистра международной журналистики. Затем Галина Хатчинс работала журналистом-расследователем британских документалок в Европе.

Спустя некоторое время Хатчинс эмигрировала в Великобританию, а затем и в США. Здесь она окончила Калифорнийский университет и стала магистром кинематографии.

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс

В последние несколько лет Галина Хатчинс работала со следующими кинокартинами: боевик "Заклятый враг", драма про полицейский "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин"

Незадолго до трагедии Галина Хатчинс на своей странице в Instagram публиковала фото со съемок фильма "Ржавчина" и то, как они ездили верхом на лошадях вместе с другими участниками съемочной группы.

"Одно из преимуществ съемок вестерна — в выходной день можно покататься на лошадях", — так подписала видео Галина Хатчинс.

Сейчас под последней публикацией девушки-оператора известные актеры пишут слова соболезнования. Многие из них отмечают талант Галины. Среди тех, кто оставил комментарий, есть Дуэйн "Скала" Джонсон, режиссер Джеймс Каллен и актер Джозеф Рейтман.

Галина Хатчинс на съемках фильма ужасов "Дарлин"
Галина Хатчинс на съемках фильма ужасов "Дарлин"

После трагедии американский режиссер Адам Иджипт Мортимер (с ним Галина работала над фильмом "Заклятый враг") в своем Twitter-аккаунте написал, что "ему очень жаль терять Галину и он очень зол, что такое случилось на съемочной площадке". Также он опубликовал фото погибшей девушки-оператора.

"Мне повезло, что я знал ее и работал с ней", — добавил режиссер в следующей публикации, отметив талант погибшей из-за выстрела женщины.

Ранее "Телеграф" сообщал", что известный советский и российский певец Александр Серов родом из Украины попал в реанимацию с поражением легких в 75%.

Теги:
#Алек Болдуин #Убийство #Голливуд #Несчастный случай
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