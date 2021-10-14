Укр

Известный российский певец родом из Украины в тяжелом состоянии попал в реанимацию: поражены 75% легких

Автор
Ольга Броскова
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Александр Серов находится в больнице
Александр Серов находится в больнице

70-летний Александр Серов нуждается в интенсивном лечении.

Известный советский и российский певец Александр Серов попал в реанимацию с поражением легких в 75%.

Об этом сообщил российский продюсер и композитор Игорь Крутой, передают "РИА Новости".

По его словам, состояние Серова остается тяжелым, у него поражено 75% легких. "Стабильно тяжелое, без ухудшения", – прокомментировал Крутой.

Сегодня же дочь российского певца сообщила в своем Инстаграм, что ее отец проходит интенсивное лечение и семье не сомневается в том, что вскоре он пойдет напоправку.

"Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится", — написала Мишель в соцсети.

Отметим, что Александр Николаевич Серов родился в Николаевской области Украины. Получил звание народного артиста РФ и народного артиста Украины. Тем не менее певец попал в базу сайта "Миротворец" за выступления в аннексированном Россией Крыму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 67-летний актер из сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин также тяжело заболел коронавирусом. Врачам пришлось ввести артиста в искуственную кому.

Теги:
#Певец #Коронавирус #Александр Серов
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