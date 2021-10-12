Укр

Находится в искусственной коме: стало известно о состоянии больного коронавирусом Валерия Гаркалина

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Валерий Гаркалин болен Covid-19
Валерий Гаркалин болен Covid-19

67-летний Валерий Гаркалин пошел напоправку.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин находится в искуственной коме. Пока что врачи не дают точных прогнозов о выздоровлении, но отмечают, что его состояние постепенно улучшается.

Об этом пишет kp.ru.

Так, в комментарии изданию врачи рассказали, что лечение постепенно дает плоды, хотя о полном выздоровлении говорить еще нельзя. "У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами", — отмечают доктора.

Ранее сообщалось, что 67-летний Гаркалин попал в больницу с положительным тестом на коронавирус. У артиста диагностировали 75-85% поражения легких.

Отметим, что в 2014 году Гаркалин вместе с рядом других российских артистов подписал открытое письмо "Мы с вами!" в поддержку Украины по крымскому вопросу. В 2017 году он попал в базу "Миротворца" за гастроли в аннексированном Россией Крыму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская телеведущая и звезда телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева также попала в больницу с коронавирусом. СМИ сообщали, что ее состояние достаточно тяжелое.

Теги:
#Актер #Коронавирус #Моя прекрасная няня #Валерий Гаркалин
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