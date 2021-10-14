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Відомий російський співак родом з України в тяжкому стані потрапив до реанімації: уражені 75% легенів

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Олександр Сєров знаходиться у лікарні Новина оновлена 14 жовтня 2021, 15:00
Олександр Сєров знаходиться у лікарні

70-річний Олександр Сєров потребує інтенсивного лікування.

Відомий радянський і російський співак Олександр Сєров потрапив у реанімацію з ураженням легенів в 75%.

Про це повідомив російський продюсер і композитор Ігор Крутой, передають "РИА Новости ".

За його словами, стан Сєрова залишається важким, у нього уражено 75% легенів. "Стабільно важкий, без погіршення", — прокоментував Крутий.

Сьогодні ж дочка російського співака повідомила в своєму Інстаграм, що її батько проходить інтенсивне лікування і родина не сумнівається в тому, що незабаром він піде напоправку.

"Він в надійних руках, під пильним контролем, проходить інтенсивне лікування! Ми всі впевнені, що зовсім скоро тато видужає", — написала Мішель в соцмережі.

Відзначимо, що Олександр Миколайович Сєров народився в Миколаївській області України. Отримав звання народного артиста РФ і народного артиста України. Проте співак потрапив в базу сайту "Миротворець" за виступи в анексованому Росією Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 67-річний актор з серіалу "Моя прекрасна няня" Валерій Гаркалін також тяжко захворів на коронавірус. Лікарям довелося ввести артиста в штучну кому.

Теги:
#Співак #Коронавірус #Олександр Сєров
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