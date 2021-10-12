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Знаходиться у штучній комі: стало відомо про стан хворого на коронавірус Валерія Гаркаліна

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Валерій Гаркалін хворий на Covid-19 Новина оновлена 12 жовтня 2021, 16:55
Валерій Гаркалін хворий на Covid-19

67-річний Валерій Гаркалін поступово одужує.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Валерій Гаркалін знаходиться у штучній комі. Поки що лікарі не дають точних прогнозів про одужання, але відзначають, що його стан поступово поліпшується.

Про це пише kp.ru.

Так, в коментарі виданню лікарі розповіли, що лікування поступово дає плоди, хоча про повне одужання говорити ще не можна. "У нього стабілізувався тиск, який раніше підтримувалося препаратами, зараз їх скасували. Загальна температура тіла прийшла в норму. Стан штучної коми підтримується легкими препаратами", — відзначають доктора.

Раніше повідомлялося, що 67-річний Гаркалін потрапив до лікарні з позитивним тестом на коронавірус. У артиста діагностували 75-85% ураження легень.

Відзначимо, що в 2014 році Гаркалін разом з низкою інших російських артистів підписав відкритий лист "Ми з вами!" на підтримку України з кримського питання. У 2017 році він потрапив в базу "Миротворця" за гастролі в анексованому Росією Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська телеведуча і зірка телешоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва також потрапила в лікарню з коронавірусом. ЗМІ повідомляли, що її стан досить важкий.

Теги:
#Актор #Коронавірус #Моя чудова няня #Валерій Гаркалін
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