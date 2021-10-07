Зірку "Моєї прекрасної няні" підключили до ШВЛ: у актора 85% ураження легень

Зараз 67-річний Валерій Гаркалін знаходиться в реанімації

Російського актора театру і кіно Валерія Гаркаліна, який з суботи, 2 жовтня, перебуває в лікарні з позитивним тестом на COVID-19, перевели на апарат штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У середу, 6 жовтня, стало відомо, що артист був переведений в реанімацію. Як стверджує Telegram, у Гаркаліна вже 75-85% ураження легень, хоча в лікарню він потрапив з ураженням 25-50%.

За свою акторську кар’єру Валерій Гаркалін знявся в більш ніж 90 фільмах і серіалах, серед яких "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", "Моя прекрасна няня" (письменник Франсуа Ляпен, він же Федір Ляпкин), "Люба, діти і завод...", "Хто в домі господар?" та інших.

У 2014 році Гаркалін разом з низкою інших російських діячів науки і культури підписав лист "Ми з Вами!" на підтримку України з кримського питання, але в 2017 році потрапив в базу "Миротворець" за гастролі в анексованому Росією півострові.

Валерій Гаркалін в "миротворців"

Раніше "Телеграф" писав, що в середині вересня російського кінорежисера Андрія Звягінцева ввели в кому після зараження коронавірусом. Пізніше російські ЗМІ написали, що чоловік знаходиться в свідомості.