Звезду "Моей прекрасной няни" подключили к ИВЛ: у актера 85% поражения легких

Сейчас 67-летний Валерий Гаркалин находится в реанимации

Российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, который с субботы, 2 октября, находится в больнице с положительным тестом на COVID-19, перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В среду, 6 октября, стало известно, что артист был переведен в реанимацию. Как утверждает Telegram, у Гаркалина уже 75-85% поражения легких, хотя в больницу он поступил с поражением 25–50%.

За свою актерскую карьеру Валерий Гаркалин снялся в более чем 90 фильмах и сериалах, среди которых "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", "Моя прекрасная няня" (писатель Франсуа Ляпен, он же Федор Ляпкин), "Люба, дети и завод…", "Кто в доме хозяин?" и других.

В 2014 году Гаркалин вместе с рядом других российских деятелей науки и культуры подписал письмо "Мы с Вами!" в поддержку Украины по крымскому вопросу, но в 2017 году попал в базу "Миротворец" за гастроли в аннексированном Россией полуострове.

Валерий Гаркалин в "Миротворце"

Ранее "Телеграф" писал, что в середине сентября российского кинорежиссера Андрея Звягинцева ввели в кому после заражения коронавирусом. Позже российские СМИ написали, что мужчина находится в сознании.