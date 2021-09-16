"Ураження легень 92%": відомого російського режисера ввели в кому

Андрія Звягінцева ввели в кому після зараження COVID-19

Відомий російський кінорежисер Андрій Звягінцев, фільм якого — "Левіафан" (2014 року), був визнаний кращим на Лондонському кінофестивалі, знаходиться в штучній комі.

Як повідомляє Telegram-канал NEWS.ru, стан режисера, який з липня цього року лікується в Німеччині від наслідків коронавируса, різко погіршився.

Спочатку 57-річний Звягінцев лікувався в Федеральному науково-клінічному центрі ФМБА в Москві, а через місяць він був переведений в міську лікарню імені Давидовського. Там у нього було діагностовано 90-процентне запалення легенів.

Уже в Німеччині у нього повторно взяли аналізи на коронавірус, які показали негативний результат. Як пише The Bell, ураження легень у режисера вже становило 92% і він був підключений до апарату ЕКМО.

Тепер лікарі готуються виводити Звягінцева зі штучної коми.

Нагадаємо, що Олексій Звягінцев є російським режисером і сценаристом. Він володар головного призу Венеціанського і лауреат Каннського кінофестивалів. У 2015 році його картина "Левіафан" була удостоєна премії "Золотий глобус" в категорії "Кращий фільм іноземною мовою". Також Звягінцев є дворазовим номінантом на премію "Оскар" за фільми "Левіафан" (2015) і "Нелюбов" (2017).

Раніше "Телеграф" писав, що російська співачка МакSим дала перше інтерв’ю після того, як вийшла з коми.