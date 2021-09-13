МакSим дала перше інтерв’ю після коми: як виглядає і скільки важить співачка (фото, відео)

38-річна співачка дала інтерв’ю Ксенії Собчак

Російська співачка МакSим, справжнє ім’я якої Марина Абросимова, дала перше інтерв’ю після коми. Артистка була в медикаментозному сні близько півтора місяців.

Дівчина відверто поговорила з телеведучою Ксенією Собчак, яка зазначила, що виконавиця дуже змінилася і стала ще більш худою.

"Ти наче лялечка. Я розумію, що така фігура тобі коштувала таких неймовірних речей і краще б так не було", — сказала Собчак.

Співачка МакSим

МакSим відповіла, що краще б приходити в форму іншим способом, але треба правильно навчитися мріяти. Нагадаємо, що раніше співачка була повненький, а пізніше вирішила скинути зайву вагу.

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"Тут, ось, Всевишній мене почув. У нього відмінне почуття гумору", — сказала 38-річна зірка.

Для інтерв’ю Абросимова вибрала дуже красиву, ніжну сукню. Вона зізналася, що на даний момент важить близько 43-44 кг.

Співачка МакSим після коми Співачка МакSим після коми

"Я дуже швидко набираю. Дуже швидко приходжу в форму, тим більше, що до мене приходять величезна кількість друзів, шлють якісь подарунки, квіти і часто солодощі. Так що у мене весь будинок в тортах і квітах", — розповіла МакSим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з’явилося відео, як російська співачка МакSим навчалася ходити після коми.