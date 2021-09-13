МакSим дала первое интервью после комы: как выглядит и сколько весит певица (фото, видео)

38-летняя певица дала интервью Ксении Собчак

Российская певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, дала первое интервью после комы. Артистка была в медикаментозном сне около полутора месяцев.

Девушка откровенно поговорила с телеведущей Ксенией Собчак, которая отметила, что исполнительница очень изменилась и стала еще худее.

"Ты прям куколка. Я понимаю, что такая фигура тебе стоила таких невероятных вещей и лучше бы так не было", — сказала Собчак.

Певица МакSим

МакSим ответила, что лучше бы приходить в форму другим способом, но надо правильно научиться мечтать. Напомним, что ранее певица была полненькой, а позже решила сбросить лишний вес.

"Здесь, вот, Всевышний меня услышал. У него отличное чувство умора", — сказала 38-летняя звезда.

Для интервью Абросимова выбрала очень красивое, нежное платье. Она призналась, что на данный момент весит около 43-44 кг.

Певица МакSим после комы Певица МакSим после комы

"Я очень быстро набираю. Очень быстро прихожу в форму, тем более, что ко мне приходят огромное количество друзей, шлют какие-то подарки, цветы и часто сладости. Так что у меня весь дом в тортах и цветах", — рассказала МакSим.

Напомним, что российскую певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала с высокой температурой. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, а поражение легких составляло 80%. В августе стало известно, что артистка уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Сама певица исключает выход исполнительницы на сцену в ближайшее время.