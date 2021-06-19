Поражение легких - 40%: певицу МакSим подключили к ИВЛ, но врачи дают позитивный прогноз

На днях российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросимова) была госпитализирована с подозрением на коронавирус, однако результаты тестов на COVID-19 до сих пор остаются отрицательными.

В субботу, 19 июня, стало известно, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что все симптомы у певицы соответствуют коронавирусу. У МакSим почти 40% поражения легких.

Врачи говорят, что у Абросимовой воспаление легких и заверяют, что певицу "выключили", чтобы ей было проще справиться с болезнью: "Это не смертельный приговор. Молодой организм справится с этой проблемой".

Певица МакSим была самой коммерчески успешной певицей в России. Ее второй альбом "Мой рай" разошелся миллионным тиражом. Третий альбом певицы "Одиночка" (2009) получил золотой статус.

В 2011 МакSим заняла 85 место в рейтинге "Сто самых влиятельных женщин России". Однако из-за лишнего веса Марина Абросимова на некоторое время исчезла из шоу-бизнеса.