"Вирус тяжелый, но она лежит, терпит": певица МакSим попала в больницу

Популярная российская исполнительница МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, была экстренно госпитализирована в больницу с 40% поражением легких. Певица рассказала, что коронавирус у нее не диагностирован.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм. Марина опубликовала фото, на котором видно ее руку и капельницу, а также отрицательный тест на ковид.

Перед открытием собственной школы искусств, которое состоялось 10 июня, певица на "всякий случай" сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. На следующий день, 11 июня, МакSим начала чувствовать первые симптомы простуды, однако срочный тест на ковид снова был отрицательным.

Чтобы не отменять концерт, артистка вышла на сцену с высокой температурой. Новый тест - и снова отрицательный результат.

"Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония" - добавила Марина.

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Директор певицы Маргарита Соколова отмечает, что все же у артистки ковид, даже несмотря на отрицательные тесты. Сейчас МакSим под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Ранее, "Телеграф" писал, что МакSим рассказала причину своего ухода со сцены. В программе "Судьба человека" она откровенно рассказала, что же стало причиной длительной паузы в карьере.