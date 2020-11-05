МакSим ушла со сцены из-за лишнего веса: фото "до" и "после"

Марина Максимова, известная как МакSим, когда-то была одной из самых популярных певиц. Ее песни занимали лидерские позиции в хит-парадах, а клипы набирали миллионы просмотров. Однако в один момент, Марина просто исчезла со всех радаров.

Девушка решила прокомментировать длительный перерыв в эстрадной карьере и в программе «Судьба человека» рассказала, что же с ней произошло.

После аварии, в которую артистка попала весной 2019 года, она поправилась на 15 килограммов, потому что из-за повреждений внутренних органов попросту не могла двигаться.

До аварии:

После аварии:

Сейчас знаменитость восстановилась после случившегося, сбросила лишний вес и сумела прийти в хорошую физическую форму, что кстати заметно на видео с программы. Марина активно записывает новые композиции, и серьезно подумывает над возвращением в шоу-бизнес.

МакSим сейчас:

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