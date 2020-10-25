Просто устал: продюсер Андрея Губина объяснил "пропажу" певца

Недавно сеть всколыхнула новость – пропал известный российский поп-музыкант Андрей Губин. Его друзья сообщили, что артист не выходит на связь и не отвечает на звонки.
Пролить свет на ситуацию и объяснить причину исчезновения музыканта решил назвать его продюсер Тарас Ващишин. Он рассказал, что с Губиным все в порядке, он просто "устал" от популярности и хочет отдохнуть.
«Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине», — сказал продюсер.
Также Ващишин опроверг предположения знакомых артиста, которые решили, что у Губина проблемы со здоровьем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, что в декабре 2019 года продюсер рассказал, что Андрей Губин планирует вернуться на сцену и выпустить новый альбом. Вацишин отметил, что артист также хочет восстановить концертную деятельность и гастроли. Больше подробностей раскрывать не стал.
Сейчас Губин приостановил запись альбома из-за усталости, однако продюсер подчеркнул, что музыкант не отказывается его записывать. Ващишин отметил, что когда усталость пройдет, артист продолжит работу над новым проектом.
Предлагаем Вам послушать лучшие хиты звезды 90-тых:
Ранее, «Телеграф» рассказывал, что российский певец Владимир Пресняков в третий раз стал отцом и показал снимки новорожденного сына.