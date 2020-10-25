Просто устал: продюсер Андрея Губина объяснил "пропажу" певца

Недавно сеть всколыхнула новость – пропал известный российский поп-музыкант Андрей Губин. Его друзья сообщили, что артист не выходит на связь и не отвечает на звонки.

Пролить свет на ситуацию и объяснить причину исчезновения музыканта решил назвать его продюсер Тарас Ващишин. Он рассказал, что с Губиным все в порядке, он просто "устал" от популярности и хочет отдохнуть.

«Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине», — сказал продюсер.

Также Ващишин опроверг предположения знакомых артиста, которые решили, что у Губина проблемы со здоровьем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Губин (@gubin_andrey__) 13 Июл 2020 в 2:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Губин (@gubin_andrey__) 2 Май 2020 в 11:23 PDT

Отметим, что в декабре 2019 года продюсер рассказал, что Андрей Губин планирует вернуться на сцену и выпустить новый альбом. Вацишин отметил, что артист также хочет восстановить концертную деятельность и гастроли. Больше подробностей раскрывать не стал.

Сейчас Губин приостановил запись альбома из-за усталости, однако продюсер подчеркнул, что музыкант не отказывается его записывать. Ващишин отметил, что когда усталость пройдет, артист продолжит работу над новым проектом.

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