Владимир Пресняков снова стал отцом и показал фото новорожденного сына

В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.

Счастливой новостью в третий раз отец поделился на своих страничках в соц сетях – Фейсбуке и Инстаграме, сразу показав первый в жизни снимок новорожденного сына. Пара решила не скрывать ни лица ни имени ребенка от поклонников.

«Ваня» - коротко написал артист в посте с фото, тем самым раскрыв имя малыша.

Наталья же была более многословна, и на своей страничке в Инстаграм написала – «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», опубликовав такой же снимок.

Комментарии артиста просто вспыхнули поздравлениями от звездных друзей, коллег и подписчиков.

«Дорогие Наташа и Вовчик,поздравляю!!!» - прокомментировал Игорь Крутой, Миша Галустян – «Поздравляю», «Дорогой, Володенька! От всей души поздравляю вашу семью с рождением малыша. Наташе большой привет будьте счастливы!» - написал Иосиф Пригожин.

Также уже поздравили новоиспеченных родителей Игорь Николаем, Елизавета Боярская, Алексей Чумаков, Потап и многие другие звезды.

Для супругов это второй сын. Первый совместный ребенок – сын Артемий, появился на свет в 2015 году. Также, у Владимира есть взрослый сын от первого брака с Кристиной Орбакайте – Никита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 6 Июн 2020 в 1:50 PDT

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