Скачать
Пятница, 23.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины
Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины
В Украине уже 7,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки: умерли больше 120 человек
В Украине уже 7,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки: умерли больше 120 человек
Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине
Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине
Лига Европы: результаты матчей 22 октября
Лига Европы: результаты матчей 22 октября

Владимир Пресняков снова стал отцом и показал фото новорожденного сына

Владимир Пресняков снова стал отцом и показал фото новорожденного сына
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.

Счастливой новостью в третий раз отец поделился на своих страничках в соц сетях – Фейсбуке и Инстаграме, сразу показав первый в жизни снимок новорожденного сына. Пара решила не скрывать ни лица ни имени ребенка от поклонников.

«Ваня» - коротко написал артист в посте с фото, тем самым раскрыв имя малыша.

Наталья же была более многословна, и на своей страничке в Инстаграм написала – «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», опубликовав такой же снимок.

Комментарии артиста просто вспыхнули поздравлениями от звездных друзей, коллег и подписчиков.

«Дорогие Наташа и Вовчик,поздравляю!!!» - прокомментировал Игорь Крутой, Миша Галустян – «Поздравляю», «Дорогой, Володенька! От всей души поздравляю вашу семью с рождением малыша. Наташе большой привет будьте счастливы!» - написал Иосиф Пригожин.

 

Также уже поздравили новоиспеченных родителей Игорь Николаем, Елизавета Боярская, Алексей Чумаков, Потап и многие другие звезды.

Для супругов это второй сын. Первый совместный ребенок – сын Артемий, появился на свет в 2015 году. Также, у Владимира есть взрослый сын от первого брака с Кристиной Орбакайте – Никита.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Ранее, "Телеграф" сообщал, что певица Валерия вскоре станет бабушкой - ее сын Арсений готовиться впервые стать отцом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Владимир Пресняков, Наталья Подольская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армянска армия в критическом положении: появился прогноз по войне в Нагорном Карабахе
02 Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине
03 Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии и назвал условие
04 Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине
05 Выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нападение на кандидата в депутаты под Киевом: появились данные о его состоянии и фото из больницы
Нападение на кандидата в депутаты под Киевом: появились данные о его состоянии и фото из больницы
Коронавирус сохраняется на коже до 9 часов, - японские ученые
Коронавирус сохраняется на коже до 9 часов, - японские ученые
Зеленский наехал на самого себя и насмешил пользователей сети (видео)
Зеленский наехал на самого себя и насмешил пользователей сети (видео)
Праздник 23 октября: народные приметы и запреты
Праздник 23 октября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь