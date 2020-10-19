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Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой

Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой
13:30 Сегодня Телеграф
Сын российской эстрадной певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин и его молодая супруга Лиана Волкова впервые станут родителями.

Младший сын популярной в России певицы Валерии, которая в 2015 году была внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, объявил о том, что его 22-летняя супруга Лиана беременна первенцем. Об этом сообщил сам Арсений на своей личной странице в Инстаграме.

"1+1=3. У нас будет ребёнок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления", - написал будущий папа.

 
 
 
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Добавим, что Алексей родился у артистки в 1998 году. Тогда Валерия находилась во втором браке с российским продюсером и композитором Александром Шульгиным.

Напомним, что в марте 2014 года певица вместе с теперешним супругом Йосипом Пригожиным подписала письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина по российской военной интервенции в Украине. Кроме этого, Валерия и Иосиф Пригожин одними из первых поддержали аннексию Крыма. В августе 2016 Пригожин заявил, что никаких подписей в поддержку агрессивной политики Путина ни он, ни Валерия не ставили, но политику Кремля поддерживают.

Известно, что через свою позицию по поддержке политики Путина певица имела проблемы с концертной деятельностью.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Валерия, Арсений Шульгин, Лиана Волкова.

Автор:

Телеграф
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