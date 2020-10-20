В России пропал некогда знаменитый певец Андрей Губин: его последние фото

О том, что легендарный поп-музыкант долгое время не отвечает на звонки, сообщили его друзья, передает Telegram-канал Звездач. Отмечается, что последний раз Андрей выступал в караоке в июле, а потом и вовсе исчез.
"Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу", - заявила подруга Губина Юлия. Женщина отметила, что дверь в квартиру певца никто не открывает.
Напомним, что уйти со сцены Губина заставила болезнь - левосторонняя прозопалгия лица. Через постоянные боли и спазмы ему было сложно работать.
В этом году артисту исполнилось 46 лет, он практически не дает интервью и не берет участия в каких-либо телевизионных программах. С 2010-го он спокойно ушел со сцены, сейчас редко появляется на публике и живет на авторские гонорары.
Известно, что Губин не отказывает сфотографироваться со своими поклонниками.
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Мы можем вспомнить те хиты артистка, которые были так популярны в 90-е, и которые принесли Губину известность "мальчика-бродяги":
Как ранее сообщал "Телеграф", что Андрей Губин не намерен возвращаться на сцену и всячески опровергает информацию о написании новых песен.