В России пропал некогда знаменитый певец Андрей Губин: его последние фото

Популярный в 90-е российский эстрадный певец Андрей Губин пропал и на связь не выходит.

О том, что легендарный поп-музыкант долгое время не отвечает на звонки, сообщили его друзья, передает Telegram-канал Звездач. Отмечается, что последний раз Андрей выступал в караоке в июле, а потом и вовсе исчез.

"Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу", - заявила подруга Губина Юлия. Женщина отметила, что дверь в квартиру певца никто не открывает.

Напомним, что уйти со сцены Губина заставила болезнь - левосторонняя прозопалгия лица. Через постоянные боли и спазмы ему было сложно работать.

В этом году артисту исполнилось 46 лет, он практически не дает интервью и не берет участия в каких-либо телевизионных программах. С 2010-го он спокойно ушел со сцены, сейчас редко появляется на публике и живет на авторские гонорары.

Известно, что Губин не отказывает сфотографироваться со своими поклонниками.

View this post on Instagram A post shared by Андрей Губин (@gubin_andrey__) on Jul 13, 2020 at 3:10pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Андрей Губин (@gubin_andrey__) on Jul 13, 2020 at 1:27pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Андрей Губин (@gubin_andrey__) on May 2, 2020 at 11:23am PDT

Мы можем вспомнить те хиты артистка, которые были так популярны в 90-е, и которые принесли Губину известность "мальчика-бродяги":

Как ранее сообщал "Телеграф", что Андрей Губин не намерен возвращаться на сцену и всячески опровергает информацию о написании новых песен.