Андрію Губіну - 46: куди зник популярний співак

30 квітня день народження відзначає російський співак Андрій Губін, чиї пісні досі звучать на ретроконцертах. "Мальчику-бродяге" виповнюється 46 років. Він був на піку популярності в 90-ті роки, під його хіти танцювали мільйони фанаток, а потім він раптово зник з телеекранів.
У цей день ми вирішили згадати, як кумир молоді виглядав на піку слави, а також показати, як його зовнішність змінилася зараз.
Наразі Андрій Губін живе на авторські гонорари і майже не з'являється на публіці. Подейкували, що артист створює нові пісні і планує повернутися у світ естради.
Сам же артист спростовує цю інформацію, про повернення в професію він поки не думає. За словами Андрія, хвороба не дозволяє йому нормально жити і працювати, тому і ніяких нових хітів чекати не варто. "Виступати не хочу. І ніколи не повернуся на сцену", - сказав Губін.