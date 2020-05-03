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Андрію Губіну - 46: куди зник популярний співак

Андрію Губіну - 46: куди зник популярний співак
03:30 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Як нині виглядає кумир 90-х і куди він зник.

30 квітня день народження відзначає російський співак Андрій Губін, чиї пісні досі звучать на ретроконцертах. "Мальчику-бродяге" виповнюється 46 років. Він був на піку популярності в 90-ті роки, під його хіти танцювали мільйони фанаток, а потім він раптово зник з телеекранів.

У цей день ми вирішили згадати, як кумир молоді виглядав на піку слави, а також показати, як його зовнішність змінилася зараз.

 Андрій Губін прославився завдяки хітам "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода", "Милая моя далеко", "Танцы" и "Девушки, как звезды". Ці пісні лідирували у всіх хіт-парадах і звучали на кожній дискотеці, а гарненька зовнішність співака зводила з розуму шанувальниць.
 
Але в середині 2000-х років співак зник. Піти зі сцени Губіна змусила хвороба - лівостороння прозопалгія обличчя. Через постійні болі і спазми йому було складно працювати.

Наразі Андрій Губін живе на авторські гонорари і майже не з'являється на публіці. Подейкували, що артист створює нові пісні і планує повернутися у світ естради.

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Сам же артист спростовує цю інформацію, про повернення в професію він поки не думає. За словами Андрія, хвороба не дозволяє йому нормально жити і працювати, тому і ніяких нових хітів чекати не варто. "Виступати не хочу. І ніколи не повернуся на сцену", - сказав Губін.

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Артист, Співак, Андрій Губін, Куди зник.
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