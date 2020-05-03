Андрію Губіну - 46: куди зник популярний співак

Новини шоу бізнесу:Як нині виглядає кумир 90-х і куди він зник.

30 квітня день народження відзначає російський співак Андрій Губін, чиї пісні досі звучать на ретроконцертах. "Мальчику-бродяге" виповнюється 46 років. Він був на піку популярності в 90-ті роки, під його хіти танцювали мільйони фанаток, а потім він раптово зник з телеекранів.

У цей день ми вирішили згадати, як кумир молоді виглядав на піку слави, а також показати, як його зовнішність змінилася зараз.

Андрій Губін прославився завдяки хітам "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода", "Милая моя далеко", "Танцы" и "Девушки, как звезды". Ці пісні лідирували у всіх хіт-парадах і звучали на кожній дискотеці, а гарненька зовнішність співака зводила з розуму шанувальниць.

Але в середині 2000-х років співак зник. Піти зі сцени Губіна змусила хвороба - лівостороння прозопалгія обличчя. Через постійні болі і спазми йому було складно працювати.