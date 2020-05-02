Стало відомо на кого чекають Джіджі Хадід та Зейн Малік

Новини шоу бізнесу:Супермодель і її хлопець Зейн Малік чекають дівчинку.

Після повідомлень про вагітність Джіджі Хадід західні ЗМІ розкрили стать її майбутньої дитини. З посиланням на джерело в родині 25-річної супермоделі і її хлопця Зейна Маліка видання TMZ повідомило, що у пари буде дівчинка.

Фанати моделі, яка, за повідомленнями, знаходиться на 20-му тижні вагітності, припустили, що на святкуванні її 25 дня народження також була оголошена стать майбутньої дитини. У Instagram зірки подіумів є фото і відео з повітряними кульками 25, пов'язаними блакитною і рожевою стрічкою.

Джіджі Хадід і учасник бойбенда One Direction почали зустрічатися в 2015 році, а потім оголосили про розставання в березні 2018 року. У грудні 2019 року з'явилися чутки про те, що пара відновила стосунки, а з січня їх почали регулярно бачити разом.