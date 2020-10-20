Шнур поздравил четвертую жену с годовщиной свадьбы неожиданно романтичным фото и стихами

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова празднуют сегодня вторую годовщину свадьбы.

Сергей Шнуров очень редко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками. Однако сегодня, 20 октября, мужчина сделал исключение.

47-летний музыкант Сергей Шнуров на своей личной странице в Инстаграме в своем стиле поздравил четвертую супругу, дочку уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, Ольгу со второй годовщиной свадьбы.

В честь этого события лидер группы "Ленинград" посвятил трогательный стих своей любимой.

"Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.

Пусть свадьбу назовут бумажной,

Я на бумаге напишу, -

Люблю! Фломастером со спиртом.

Тебя своею я нарёк.

Всем правилам на... поперёк.

Я утро начинаю флиртом,

С тобой, моя

Любимая", - сочинил Шнуров.

View this post on Instagram A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Oct 20, 2020 at 4:59am PDT

Около трех месяцев назад певец также публиковал редкое семейное видео, на котором он и Ольга катаются на лодке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что эпатажный рок-музыкант стал генеральным продюсером российского телеканала RTVI.