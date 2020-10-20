Шнур поздравил четвертую жену с годовщиной свадьбы неожиданно романтичным фото и стихами

Сергей Шнуров очень редко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками. Однако сегодня, 20 октября, мужчина сделал исключение.
47-летний музыкант Сергей Шнуров на своей личной странице в Инстаграме в своем стиле поздравил четвертую супругу, дочку уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, Ольгу со второй годовщиной свадьбы.
В честь этого события лидер группы "Ленинград" посвятил трогательный стих своей любимой.
"Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.
Пусть свадьбу назовут бумажной,
Я на бумаге напишу, -
Люблю! Фломастером со спиртом.
Тебя своею я нарёк.
Всем правилам на... поперёк.
Я утро начинаю флиртом,
С тобой, моя
Любимая", - сочинил Шнуров.
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Около трех месяцев назад певец также публиковал редкое семейное видео, на котором он и Ольга катаются на лодке.
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Не смотрю теперь налево, Только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!
Ранее "Телеграф" писал о том, что эпатажный рок-музыкант стал генеральным продюсером российского телеканала RTVI.