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Шнур поздравил четвертую жену с годовщиной свадьбы неожиданно романтичным фото и стихами

Шнур поздравил четвертую жену с годовщиной свадьбы неожиданно романтичным фото и стихами
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram zvezdnye news
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова празднуют сегодня вторую годовщину свадьбы.

Сергей Шнуров очень редко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками. Однако сегодня, 20 октября, мужчина сделал исключение.

47-летний музыкант Сергей Шнуров на своей личной странице в Инстаграме в своем стиле поздравил четвертую супругу, дочку уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, Ольгу со второй годовщиной свадьбы.

В честь этого события лидер группы "Ленинград" посвятил трогательный стих своей любимой.

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"Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.

Пусть свадьбу назовут бумажной,

Я на бумаге напишу, -

Люблю! Фломастером со спиртом.

Тебя своею я нарёк.

Всем правилам на... поперёк.

Я утро начинаю флиртом,

С тобой, моя

Любимая", - сочинил Шнуров.

 
 
 
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Около трех месяцев назад певец также публиковал редкое семейное видео, на котором он и Ольга катаются на лодке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что эпатажный рок-музыкант стал генеральным продюсером российского телеканала RTVI.

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Все по теме:

Годовщина, Поздравление, Сергей Шнуров, Ольга Абрамова.

Автор:

Телеграф
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