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Лидер группы "Ленинград" стал генпродюсером телеканала RTVI

Лидер группы "Ленинград" стал генпродюсером телеканала RTVI
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Автор песен и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала RTVI.

"Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютуб-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, - важный шаг в развитии RTVI", - не скрывают в сообщении телеканала.

RTVI, напомним, это международный русскоязычный телеканал, который работает на 53 страны. В декабре 2019 его владельцем стал бизнесмен из США Микаэль Исраелян - ресторатор и владелец группы компаний Muse Lifestyle Group.

"Мы уверены, что с приходом Сергея RTVI сможет найти свою новую уникальную интонацию", - заявил Исраелян. Шнуров, как планируется, будет заниматься продвижением бренда и созданием неновостного контента.

 
 
 
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Напомним, что Сергей Шнуров - российский продюсер, рок-музыкант, актер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль".

Шнуров официально заявил о распаде группы "Ленинград"

В феврале 2020 Шнуров стал членом "Партии роста". Он решил стать политиком и пойти в Государственную думу России на выборах 2021 года. Свое решение объяснил просто: "Со мной будет веселее".

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Сергей Шнуров, RTVI.

Автор:

Телеграф
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