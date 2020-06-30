Лидер группы "Ленинград" стал генпродюсером телеканала RTVI

Автор песен и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала RTVI.

"Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютуб-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, - важный шаг в развитии RTVI", - не скрывают в сообщении телеканала.

RTVI, напомним, это международный русскоязычный телеканал, который работает на 53 страны. В декабре 2019 его владельцем стал бизнесмен из США Микаэль Исраелян - ресторатор и владелец группы компаний Muse Lifestyle Group.

"Мы уверены, что с приходом Сергея RTVI сможет найти свою новую уникальную интонацию", - заявил Исраелян. Шнуров, как планируется, будет заниматься продвижением бренда и созданием неновостного контента.

View this post on Instagram A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jun 29, 2020 at 1:07pm PDT

Напомним, что Сергей Шнуров - российский продюсер, рок-музыкант, актер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль".

В феврале 2020 Шнуров стал членом "Партии роста". Он решил стать политиком и пойти в Государственную думу России на выборах 2021 года. Свое решение объяснил просто: "Со мной будет веселее".