Шнуров официально заявил о распаде группы "Ленинград"

Новости культуры: Один из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса Сергей Шнуров официально объявил о распаде своей группы "Ленинград".

Как сообщает ТАСС, во время пресс-конференции Сергей Шнуров рассказал детали о прощальном туре по городам России. Он убеждал журналистов, что в составе "Ленинграда" уже всего достиг, поэтому не видит смысла продолжать развивать коллектив.

"Группа "Ленинград" добилась всего, чего могла, получила все возможные премии. Дальше идти некуда. Этим туром мы ставим большую жирную точку. Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом турне речь не идет. А здесь мы для себя сделали все", – заявил журналистам Сергей Шнуров.

Кроме этого, артист не исключил возможности вообще уйти из шоу-бизнеса. Сергей Шнуров отметил, что может заниматься другим делом и больше не вспоминать о музыкальной карьере.

"Вы зря говорите, что Сергей Шнуров не может существовать вне музыки. Я помню себя в детском садике: я не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме "Елки", – с юмором рассказал он.

Не избежал скандальный певец и шутки о своих российских коллегах. По словам Сергея Шнурова, он с группой "Ленинград" может устраивать немало прощальных концертов, как в свое время делала Алла Пугачева, и каждый раз возвращаться на сцену.

"Хотелось бы "прощаться", как Алла Борисовна. Но вот вряд ли у меня так получится", – пошутил Сергей Шнуров.