Евгений Кошевой поделился романтичными фотографиями

Новости шоу бизнеса: Так, на днях на официальных страницах пары в Instagram появились трогательные фотографии семьи Кошевых.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой уже 11 лет женат на своей студенческой любви Ксении. Юморист влюбился в нее с первого взгляда и до сих питает нежные чувства к супруге. Он неоднократно говорил, что готов ради на нее на все.

"Любовь в черно-белых проявлениях", — подписала кадр Ксения.

В комментариях на супругов посыпались многочисленные комплименты, ведь смотреть на них и не любоваться невозможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любовь в черно-белых проявлениях @evgenii.koshevoi Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k) 10 Май 2019 в 6:18 PDT

"Красивая пара", "Вы такие милые", "С фотографом вам конечно повезло!! Фото супер!", "Красивая пара Позитивчики", "Любовь-любовь, Кошевые, вы крутые", "Жизнерадостные и позитивные люди, хоть в черно-белом, хоть в цветном", "Какая же вы красивая пара", "Зрелые отношения", — пишут в Сети.

Отметим, что сейчас супруги Евгений и Ксения Кошевые много времени проводят вместе и почти не ссорятся. Вместе они воспитывают двух замечательных дочек: 10-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.