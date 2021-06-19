Умер популярный писатель Слава Сэ - он не смог победить коронавирус

В субботу, 19 июня в центральной больнице в Риге от осложнений коронавируса скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ.

О трагедии сообщили коллеги автора в соцсети Facebook.

Российский публицист Николай Подосокорский написал, что Солдатенко попал в реанимацию в начале июня с тяжелой формой болезни.

Также отреагировал на смерть латвийского писателя и украинский автор Ян Валетов.

"Умер от короны Слава Сэ . Больше не будет чудесных, легких и ироничных текстов. Финал. Жуткая новость. Берегите себя. Слава, пусть у тебя на радуге будут полные залы благодарных читателей. Ты был достоин. Светлая память. Книги остаются", - написал Валетов в соцсети.

Российский артист эстрады и юморист Ефим Шифрин поделился перепиской со Славой Сэ, где тот успокаивал его и советовал не придавать значение обидным словам некоторых людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в возрасте 91 году ушел из жизни украинский хореограф Григорий Чапкис. Похороны танцора состоялись в пятницу, 18 июня.