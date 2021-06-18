Появились фото с похорон Григория Чапкиса на Байковом кладбище

В пятницу, 18 июня, в Киеве простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом, который ушел из жизни в возрасте 91 года в воскресенье, 13 июня.

На церемонию прощания, которая проводилась в Национальной Филармонии Украины, приехали коллеги народного артиста Украины, его воспитанники, дети и другие родственники. Возложил цветы и выразил соболезнования родным и президент Украины Владимир Зеленский.

На похоронах также была молодая супруга легендарного хореографа, подтвердил журналисту "ТСН" Грег Чапкис. По его словам, женщина все же предпочитает оставаться в тени и не хочет публичности.

В 13:00-15:00 состоялись похороны Григория Николаевича на Байковом кладбище. Могила хореографа расположена в дальней части кладбища, неподалеку от могилы Анатолия Зленко, Леонида Каденюка и Левко Лукьяненко.

Фото с похорон Григория Чапкиса поделился Ян Доброносов.

Украинский танцор Влад Яма, который также присутствовал на церемонии прощания с Чапкисом, с теплотой вспомнил своего наставника и рассказал, каким он был при жизни.