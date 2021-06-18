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Пятница, 18.06.2021
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В Киеве прощаются с легендарным Григорием Чапкисом (фото)

В Киеве прощаются с легендарным Григорием Чапкисом (фото)
12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 18 июня, в Киеве в последний путь провожают украинского хореографа, бессменного судью проекта "Танці з зірками" Григория Николаевича Чапкиса, который умер в воскресенье, 13 июня, на 92-м году жизни.

Попрощаться с танцором можно с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии Украины (Владимирский спуск, 2), а не в Клубе Кабинета Министров Украины, как сообщалось ранее.

В 13:00-15:00 состоятся похороны на Байковом кладбище, после чего запланирован поминальный обед для близких.

Фото поделился Ян Доброносов.

Из Италии приехала старшая дочь Григория Чапкиса Лилия со своей дочкой Анной Сафрончик, а также внучкой Викторией. Также, судя по сториз в Инстаграме младшего сына Грега Чапкиса, он приехал в Киев в четверг, 17 июня.

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На фото Виктория Чапкис, внучка хореографа

 Кроме этого, попрощаться с Григорием Чапкисом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что причиной смерти Григория Чапкиса называют преклонный возраст и долговременную болезнь. В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован с пневмонией. Позднее его выписали и он пошел на поправку, однако мужчина снова попал в больницу.  У Чапкиса подозревали коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Похороны, Григорий Чапкис.
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