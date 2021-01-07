Сын Григория Чапкиса сообщил, что его отца снова госпитализировали

В конце декабря 2020 года стало известно, что 90-летний хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис попал в больницу. У танцора ухудшилось самочувствие, и было подозрение на коронавирус. К счастью тесты показали отрицательный результат. У Чапкиса диагностировали двустороннюю пневмонию.

Перед Новым годом его сын Грег сообщил, что состояние танцора улучшилось и он уже дома.

А 6 января, Грег Чапкис сообщил, что его отец снова госпитализирован. На своей странице в Инстаграм он опубликовал сторис, в которой попросил помолиться за своего отца, ведь он во второй раз в больнице.

Подробностей о состоянии артиста и причины госпитализации сын Чапкиса не назвал.

Ранее, «Телеграф» писал, что Грег Чапкис прокомментировал свое отношение к молодой супруге отца.