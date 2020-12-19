90-летний Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией

Народный артист Украины Григорий Чапкис госпитализирован с двухсторонней пневмонией.

Об этом пишет "ГОРДОН".

По словам Чапкиса, в больнице он уже четвертый день.

"Мне стало плохо... я начал задыхаться", - рассказал он, добавив, что изначально заподозрил инфицирование коронавирусом, однако потом два теста показали, что это не COVID-19.

По словам Чапкиса, его госпитализировали в киевскую Городскую больницу №12 в одиночную палату.

"Меня изолировали... мне выходить нельзя... никого не пускают", – проинформировал Чапкис.

Григорию Чапкису 90 лет, занимался хореографией в Театре имени Ивана Франко и выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

В сентябре 2020 года он женился на женщине, моложе его на 51 год.