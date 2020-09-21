Никогда не поздно: 90-летний Григорий Чапкис снова женился

Новой женой известного украинского хореографа Григория Чапкиса стала ровесница его внучки.

Судья главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами" Григорий Чапкис в возрасте 90 лет в четвертый раз.

Об этом хореограф сообщил во время четвертого прямого эфира танцевального шоу.

"Год, который изменил мою жизнь это 2020-ый. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", — сказал Чапкис.

Артист не стал раскрывать имя своей избранницы, однако известно, что она моложе его на 51 год и является ровесницей внучки Чапкиса — 39-летней Анны Саффрончик.

В прошлом году Чапкис уже рассказывал, что влюблен. Тогда, по словам, артиста его возлюбленная еще не созрела к браку, однако они жили как семейная пара.

Напомним, вчера, 20 сентября, прогремел четвертый выпуск самого танцевального шоу страны - "Танцы со звездами". Завоевать поддержку судей и зрителей не удалось Alyona Alyona и ее партнеру Юрию Гуричу. Именно эта пара третьей покинула проект.