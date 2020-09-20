В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)

Успешный итальянский футбольный тренер Массимилиано Аллегри стал специальным гостем в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Пара станцевала танго под композицию Coldplay – Viva La Vida.
Напомним, последние десятилетие Аллегри тренировал Милан и Ювентус. Сейчас специалист находится без работы. Но, похоже, он прекрасно себя чувствует.
Видео танца
Notte stellata #MassimilianoAllegri ballerino per una notte a #BallandoConLeStelle@milly_carlucci pic.twitter.com/jFQ0BB1afy
— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 19, 2020
К слову, Аллегри отказался тренировать Барселону.