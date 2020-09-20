В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)

53-летний итальянский тренер Массимилиано Аллегри принял участие в шоу "Танцы со звездами".

Успешный итальянский футбольный тренер Массимилиано Аллегри стал специальным гостем в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Пара станцевала танго под композицию Coldplay – Viva La Vida.

Напомним, последние десятилетие Аллегри тренировал Милан и Ювентус. Сейчас специалист находится без работы. Но, похоже, он прекрасно себя чувствует.

Видео танца

К слову, Аллегри отказался тренировать Барселону.