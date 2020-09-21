Винник вылетит следующим: в сети разгорелись споры вокруг последнего эфира "Танців з зірками"

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08:43 Сегодня Телеграф
Вчера, 20 сентября, прогремел четвертый выпуск самого танцевального шоу страны - "Танцы со звездами".

В новом выпуске "Танцы со звездами" участники делились откровенными историями о годе, который изменил их жизнь. Каждый из них пережил проблемы. Некоторые многое потеряли жизни, но теперь, пройдя все испытания судьбы, они на всю страну смогли поделиться самым сокровенным.

Увы, в четвертом выпуске завоевать поддержку судей и зрителей не удалось Alyona Alyona и ее партнеру Юрию Гуричу. Именно эта пара третьей покинула проект. 

Alyona Alyona и Юрий пытались покорить паркет зажигательным джайвом, который на пару минут вернул рэпершу в года до ее популярности. А именно в воспитательское кресло, ведь до карьеры артистки девушка работала в детском саду.

К сожалению, джайв не пришелся по вкусу ни судьям, которые поставили паре самый низкий бал, ни зрителям, голосов которых оказалось мало для того, чтобы оставить рэпершу в проекте.

Выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича:

В комментариях же мнения поклонников шоу разделились: одни поддерживают рэпершу и хвалят ее, другие же наоборот - считают, что она еще долго задержалась. "Aлёна, Алёна, на выход на выход!!! Ураааа!!! Наконец-то!!!!", "Алена, танца не было. Или танцуй, или домой", "Алена ты фу и фу" - пишут под видео с танцем.

 
 
 
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Но есть и много хороших и приятных комментариев. "Алена, вы молодец, так держать", "Аленочка, удачки, мы с Вами, "Круто, молодец", "Молодец, мне понравилось, она старается и есть прогресс. Браво, так дальше и будет супер", "Очень жаль, что Алёна покинула проект. Она была примером и мотивацией для всех женщин, кто находится «вне стандартов»" - пишет "позитивная часть поклонников". 

Также, можно отметить и "особый вид комментариев", в которых фанаты определили нового аутсайдера шоу. Им стал - Олег Винник. Многие считают, что если он будет так танцевать, то уйдет следующим. "Вот кто должен уйти, так это главный волк украинской эстрады", "Я думаю что Олеженьке Виннику уже пора уходить с паркет одно и то самое танцует слишком много его стало" - пишут ярые поклонники шоу. 

Отметим, что в четвертом выпуске Олег Винник выступал дистанционно - со сцены своего концерта в Житомире.

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Шоу, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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