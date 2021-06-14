Четыре жены и дети, пошедшие по стопам отца: что известно о личной жизни Григория Чапкиса (фото)

В воскресенье вечером, 13 июня, умер знаменитый хореограф, танцор и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Артист ушел из жизни в возрасте 91 года.

За свою долгую жизнь хореограф был женат четыре раза. От первого брака имеет дочь Лилию (1958) и сына Грега от второго (1979). Дети Чапкиса, живущие заграницей, являются учредителями танцевальных школ под названием "Чапкис бенд".

Лилия имеет балетную студию в Италии (Ареццо). Она была замужем за артистом оперетты Евгением Сафрончиком.

Фото: Инстаграм

В 1981 году у пары родилась дочь Анна, которая в последствии стала актрисой и моделью.

На фото - Лилия Чапкис с дочерью Анной. Инстаграм

Фото: Инстаграм

У Лилии есть младшая дочь Виктория, которая, так же как и дедушка, занимается хореографией.

Фото: Инстаграм

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Сын Григория Чапкиса, Грег, живет и работает в США. Хореограф имеет собственную хип-хоп-студию в Сан-Франциско. Он женат на американке Эмбер и воспитывает двоих сыновей: Николая и Максима.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Григорий Чапкис также был женат на Алле Чапкис (1952). Она работает начальницей учебно-методического отдела в Национальном авиационном университете в Киеве. С третьей супругой танцор разошелся после 28 лет совместной жизни.

В прошлом году 90-летний Чапкис женился в четвертый раз. Его возлюбленной стала женщина, которая моложе него на 52 года. К сожалению, фото четвертой супруги Григория Николаевича найти не удалось.

Ранее Грег Чапкис рассказал, как он отнесся к молодой супруге знаменитого отца.