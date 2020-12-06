Сын Григория Чапкиса рассказал, как относится к молодой жене отца

29 ноября состоялся грандиозный финал шоу «Танцы со звездами». Неожиданно для всех, а особенно для Григория Чапкиса, на эфир приехал его сын – танцор и хореограф Грег Чапкис.

Сын и отец не виделись вживую больше года. Екатерина Осадчая не могла обойти такой повод, и в рамках программы «Світське життя» взяла интервью у Григория и Грега Чапкисов. Григорий Чапкис признался, что не знал об этом сюрпризе, и встречал сына со слезами на глазах. Грег в свою очередь не мог дождаться встречи со своим отцом.

В сети ходили слухи, что отец и сын поругались и находятся в напряженных отношениях. Говорили, что новость о свадьбе Григория с девушкой, намного младше его, поссорила Григория и Грега. Однако они эту информацию опровергли, заявив, что никаких ссор между ними не было.

«Я очень рад, что смог попасть на это шоу (Танцы со звездами), которое папа очень любит. Мы все танцоры, и мы очень хотим, чтобы папа нами гордился. Я очень рад, что попал на шоу, и сидел рядом с ним. Я никогда этого не забуду» - говорит Грег Чапкис.

Также, Грег прокомментировал отношение к супруге отца. Он никогда не был против этого, и не обижается на отца. Наоборот, он рад за отца, и за то, что у него появилась женщина, которая беспокоится о звездном папе, заботится о нем и любит его.

Ранее, «Телеграф» писал, что Григорий Чапкис признался, что из него получился плохой отец.