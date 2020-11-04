Чапкис признался, что был плохим отцом

Судья танцевального шоу Украины "Танцы со звездами" Григорий Чапкис признался, что был плохим родителем.

Об этом он сказал в эфире программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1.

"Я был очень плохим папой. Я могу исповедаться. Когда я проработал 27 лет с первой женой в ансамбле Вирского, мы объездили весь мир и я все время был на гастролях. И когда я ей (дочери, - ред) сейчас делаю замечания, "Лиля, ты не так поступила", то слышу в ответ "А ты меня воспитывал? Я видела тебя?", и Грег вырос один, без мамы", - сказал он.

Впрочем, об отсутствии любви от детей он не особо переживает, говорит, что у них своя жизнь, а у него своя.

Напомним, ранее 90-летний Чапкис пожаловался, что его дети в штыки восприняли новую жену артиста.