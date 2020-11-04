Чапкис рассказал о конфликте между детьми и новой женой, моложе его на 50 лет

Народный артист Украины и судья главного танцевального шоу Украины "Танцы со звездами" Григорий Чапкис рассказал, как его дети восприняли новую жену.

Об этом он рассказал в эфире программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1.

"Дети мои замерли. Другие бы дети были бы довольны, но они на неё все "О, пришла, стерва какая-то, хочет его добро, давай доверенности переписывать", - сказал Чапкис.

В материале отмечается, что именно его дочь Лилия стала инициатором того, чтобы 90-летний артист написал завещание.

"Я сразу как только написал завещание, пришел домой и всё. Жизнь для меня закончилась. У меня крыша поехала, я перестал есть, перестал пить... я уже закончился как человек. Я иногда думал, "вот с чего боженька так опаздывает, пора ведь уже", я уже собирался, просил смерти", - поделился воспоминаниями Чапкис.

Как известно, 90-летний Чапкис в конце сентября объявил, что женился в четвертый раз. О его избраннице известно немного, лишь то, что зовут ее Людмила и ей 39 лет.