Сын Чапкиса устроил приятный сюрприз для отца (видео)

29 ноября прошел финал шоу «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования победила Санта Димопулос. Однако она решила отдать свой кубок Юлии Саниной, из-за чего в сети разгорелся скандал. Но сейчас не об этом.

«Танцы со звездами» объединяют семью. Организаторы шоу обещали много сюрпризов в 14 выпуске, и таки обещание свое сдержали. Помимо хореографических и музыкальных подарков, был один семейный.

Этим сюрпризом стал приезд сына Григория Николаевича Чапкиса – Грега, который согласился приехать на финал танцевального шоу из Америки и сделать приятное своему отцу. 90-летний хореограф даже потерял дар речи, ведь из-за пандемии они долгое время не виделись в живую.

Грег Чапкис уверяет, что отец не знал о его приезде, да и сам маэстро говорит, что вообще не знал, что сейчас можно прилететь из США.

Я приехал сюда ради папы. Он — живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь — бальных танцах – сказала Грег.

Грег Чапкис – танцор в стиле хип-хоп. В США у него есть своя танцевальная студия, которую он основал в 2004 году. У танцевальной школы есть три филиала: в США, в Италии, где живет сестра Грега, и у отца в Украине. Сейчас дети, которые ходили к нему на занятия, работают со звездами, танцуют и ездят в туры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Он был участником популярного танцевального шоу «So U Think U Can Dance» и крупнейшего американского TV-шоу «America Got Talent».

Сейчас, Грег Чапкис ставит номера для выступлений мировым звездам, включая певицу Кэти Перри. Из-под его крыла «вышел» и хореограф Джастина Бибера.

Ранее, «Телеграф» писал о том, как Григорий Николаевич Чапкис поддерживает связь с детьми, которые живут в разных странах .