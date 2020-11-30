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Сын Чапкиса устроил приятный сюрприз для отца (видео)

Сын Чапкиса устроил приятный сюрприз для отца (видео)
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

29 ноября прошел финал шоу «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования победила Санта Димопулос. Однако она решила отдать свой кубок Юлии Саниной, из-за чего в сети разгорелся скандал. Но сейчас не об этом.

«Танцы со звездами» объединяют семью. Организаторы шоу обещали много сюрпризов в 14 выпуске, и таки обещание свое сдержали. Помимо хореографических и музыкальных подарков, был один семейный.

Этим сюрпризом стал приезд сына Григория Николаевича Чапкиса – Грега, который согласился приехать на финал танцевального шоу из Америки и сделать приятное своему отцу. 90-летний хореограф даже потерял дар речи, ведь из-за пандемии они долгое время не виделись в живую.

Грег Чапкис уверяет, что отец не знал о его приезде, да и сам маэстро говорит, что вообще не знал, что сейчас можно прилететь из США.

Я приехал сюда ради папы. Он — живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь — бальных танцах – сказала Грег.

Грег Чапкис – танцор в стиле хип-хоп. В США у него есть своя танцевальная студия, которую он основал в 2004 году. У танцевальной школы есть три филиала: в США, в Италии, где живет сестра Грега, и у отца в Украине. Сейчас дети, которые ходили к нему на занятия, работают со звездами, танцуют и ездят в туры.

 
 
 
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Публикация от Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Он был участником популярного танцевального шоу «So U Think U Can Dance» и крупнейшего американского TV-шоу «America Got Talent».

Сейчас, Грег Чапкис ставит номера для выступлений мировым звездам, включая певицу Кэти Перри. Из-под его крыла «вышел» и хореограф Джастина Бибера.

Ранее, «Телеграф» писал о том, как Григорий Николаевич Чапкис поддерживает связь с детьми, которые живут в разных странах .

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Все по теме:

Хореограф, Танцы со звездами, Танці з зірками, Григорий Чапкис, Грег Чапкис.

Автор:

Телеграф
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