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Чапкис признался, как молодая жена пытается уберечь его от коронавируса

Чапкис признался, как молодая жена пытается уберечь его от коронавируса
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

90-летний хореограф и танцор Григорий Чапкис дал интервью Екатерине Осадчей в программе «Светская жизнь», в котором рассказал о своих детях и внуках, которые живут в США. А также, поделился, как бережет его от коронавируса молодая супруга.

Григорий Чапкис вместе со своими детьми – дочерью Лилией и сыном Григорием (Грегор) основали целую сеть танцевальных школ "Чапкис-денс". Дочь руководит балетной школой в Италии, а у Грегора – хип-хоп студия.

У танцора 4 внуков – две девочки и два мальчика. Что интересно, у Лилии – дочки, у Грегора – мальчики. Старшая внучка танцора Анна – итальянская актриса, а младшая Виктория продолжает династию и занимается танцами – у нее своя школа танца.

Из-за того, что родственники живут заграницей, то хореограф общается с ними только по видеосвязи. Чапкис смеется, что супруга младшего сына каждый день звонит с утра и показывает ему внучат.

«У Грега в Америке жена занимается тем, что просыпается утром и говорит: "Доброе утро" и показывает всем детей» - рассказывает танцор.

На вопрос Осадчей о том, как он бережет себя от коронавируса, Чапкис достал маску и рассказал, что везде носит защитную маску и старается соблюдать все карантинные правила.

Несмотря на то, что людей в возрасте просят оставаться дома и без особых причин не ходить никуда, Григорий Чапкис активно продолжает работать. Супруга танцора каждый день просит его беречь себя и старается его уберечь от коронавируса.

«Пытаемся хорошо купать и меньше контачить с людьми» – говорит хореограф.

Сидеть дома и лежать на диване без движения и общения для Чапкиса настоящая каторга, поэтому несмотря на страх хореограф постоянно ходит на улицу, тренируется и в общем не сидит дома.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Григорий Чапкис женился в четвертый раз, о чем рассказал во время четвертого эфира шоу «Танцы со звездами».

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Танцы со звездами, Танцор, Танці з зірками, Григорий Чапкис.

Автор:

Телеграф
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