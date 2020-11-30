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Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности

Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

29 ноября состоялся грандиозный суперфинал шоу «Танцы со звездами», результаты которого наверняка многих шокировали.

На протяжении всего выпуска уверенно лидировала рокерша Юлия Санина, да и, судя по многочисленным опросам в сети, ее уже считали победительницей проекта. Однако, результат суперфинала – победила Санта Димопулос.

После объявления итогов зрительского голосования Санта решила отдать победу Юлии, объяснив это тем, что она пришла на проект уже с базой, а Санина научилась танцевать с нуля.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Многие зрители шоу «Танцы со звездами» и армия поклонников группы The Hardkiss и Юлии Саниной считают такой финал нечестным. В комментариях под постом с именами победителей организаторов шоу обвиняют в продажности, нечестном подборе участников и подсчете голосов.

«Уважаемый канал, вы когда выбираете звёзд на это шоу, то потрудитесь хоть Википедию почитать, где написано, что Санта мастер спорта по бальным танцам», «1+1 самое продажное шоу Украины», «Цирк», «Дно - пробито», «Фууу 1+1», «Какие нахрен 2 победителя? Не чудите там! Вы развели народ на деньги опять. 2-х победителей не бывает», «Юля танцевала намного лучше Санты», «Хип-хоп все показал», «Не поверю, что за Санту проголосовало больше людей, чем за Юлю» - пишут разгневанные зрители.

Отметим, что сначала на Инстаграм страничке «Танцев со звездами» был опубликован пост с одной парой победительницей – Санта и Макс. Пост мгновенно засыпали негативом, после чего он был удален, и было объявлено «два победителя». Но даже это не спасло шоу от гнева фанатов.

Подобная ситуация уже была в сезоне, когда победила Наталья Могилевская. Зрители прекрасно понимали, что победитель был понятен с самого начала, и все старания второй финалистки – Нади Дорофеевой, в принципе были ни к чему.

Также, «Телеграф» предлагает вспомнить, какими еще были победители прошлых сезонов «Танцев со звездами».

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Финал, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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