"Легенда никогда не умирает": сын Григорий Чапкиса показал, как танцевал с отцом в Киеве (видео)

В возрасте 91 года ушел из жизни украинский хореограф Григорий Чапкис. О его смерти стало известно в воскресенье вечером, 13 июня.

Его сын Грег Чапкис, который многие годы живет и работает хореографом в Сан-Франциско, почтил память своего известного отца, опубликовав архивные кадры с ним на своей странице в Инстаграме.

"Покойся папа. Легенда никогда не умирает", - написал мужчина в посте.

Некоторые фото были сделаны в Киеве, когда Грег прилетал на финал "Танців з зірками-2020", устроив сюрприз своему отцу.

"Я приехал сюда ради папы. Он - живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире", - сказала тогда Грег.

Кроме этого, мужчина выложил видео, на котором весело танцует с Чапкисом-старшим возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Это было в июне 2018 года.

Также Грег поделился архивным видео 1958 года, де хореограф исполняет ползунец в ансамбле Павла Вирского.

Ранее "Телеграф" писал, каким был Григорий Чапкис в молодости.