Не стало Григория Чапкиса: как выглядел хореограф в молодости (фото, видео)

В воскресенье, 13 июня, ушел из жизни украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины - Григорий Чапкис. Мужчине было 91 год.

Чапкис родился 24 февраля 1930 году в Румынии. После Второй мировой войны начал профессионально заниматься хореографией.

Молодого танцора взяли артистом балета государственного ансамбля песни и танца. С гастролями вместе с украинским балетмейстером Павлом Вирским (1905-1975) Григорий объездил более 70 стран мира. Успел познакомиться с Сальвадором Дали, Мао Цзэдуном и Фиделем Кастро.

Танцы для Григория Чапкиса стали делом всей его жизни. В сети есть видео 1958 года, где хореограф исполняет ползунец в ансамбле Вирского.

А вот выступление ансамбля в Москве.

На фото - Григорий Чапкис (третий справа) на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине в 1951 году

Григорий Чапкис неоднократно давал свои мастер-классы детям.

Чапкис также прекрасно танцует вальс.

Хореограф на одном из своиз мастер-классов в 2008 году.

Популярность Чапкиса стремительно пошла вверх, когда ему было 76. Именно тогда он впервые стал судьей популярного сейчас проекта "Танці з зірками". Уже в почтенном возрасте хореограф впечатлял зрителей своим мастерством со звездами украинского шоу-бизнеса.

Напомним, что в декабре прошлого года Григорий Чапкис был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Позднее его выписали и он пошел на поправку, однако позднее хореограф снова попал в больницу. У Чапкиса подозревали коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился.