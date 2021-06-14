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Умер Григорий Чапкис

Умер Григорий Чапкис
00:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gregory_chapkis

В воскресенье, 13 июня, перестало биться сердце известного танцора и хореографа Григория Чапкиса. Об этом стало известно от близкого окружения знаменитости.

О смерти 91-летнего танцора сообщила заслуженная артистка Украины, солистка Национальной филармонии и ансамбля Вооруженных сил Украины Ярослава Руденко. Также печальную новость подтвердил и сын Григория Грег.

Народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, несмотря на свой возраст выходил на сцену и радовал публику. Особую известность Чапкису принесло участие в шоу "Танцы со звездами", где он много лет занимал должность судьи, а частенько и выступал.

Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишиневе, в многодетной семье. После окончания Второй мировой войны семья Чапкисов переехала Киев, где Григорий поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества "Трудовые резервы", а в 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера танцора Чапкиса. Более 25 лет он проработал в Государственном заслуженном академическом ансамбле танца Украинской ССР под руководством народного артиста СССР П. Вирского, вместе с которым Григорий объездил более 70 стран.

 
 
 
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Публикация от Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Чапкис был профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко, а с 2007 года он руководил своей школой танцев.

Чапкис в осенью 2020 года женился в четвертый раз, а его избранницей стала стала женщина, которая моложе его на 51 год. От первых двух жен у великого балетмейстера остались дочь Лилия и сын Грег, которые продолжают дело отца за рубежом.

Григорий Чапкис

Напомним, что в декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Позднее его выписали и он пошел на поправку, однако позднее хореограф снова угодил в больницу.  У танцора подозревали коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Григорий Чапкис.
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