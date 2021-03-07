Сын Чапкиса показал своих детей: как выглядят внуки украинского хореографа (фото)

41-летний сын украинского хореографа Григория Чапкиса, который недавно выписался из больницы и сейчас находится дома, Грэг Чапкис поделился новыми кадрами со своей семьей.

В сториз Инстаграма владелец школы хип-хоп Chapkis Dance в Сан-Франциско выложил фотографии своих двух сыновей - 12-летнего Николая и 5-летнего Максима. Также на одном из снимков присутствует жена Грэга - Эмбер, с которой он вместе уже 20 лет, 8 из которых - в браке.

Грэг Чапкис родился в 1979 году и вырос в Украине. Он является сыном хореографа от второго брака. С матерью Грэга, Натальей, Григорий Николаевич поженился в 1980 году. Сейчас она также живет в Сан-Франциско.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Chapkis (@gregchapkis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Chapkis (@gregchapkis)

Напомним, что 9 февраля стало известно, что украинский танцор Григорий Чапкис находится в реанимации в одной из киевских больниц. Его сын попросил тогда молиться за здоровье известного хореографа.