90-летний Чапкис снова попал в больницу: что произошло с хореографом

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса экстренно госпитализировали. снова попал в больницу. 90-летнего танцора ночью 9 февраля увезли на скорой в Киевскую городскую клиническую больницу №6.

Об этом сообщил сам Чапкис корреспонденту изданию "ГОРДОН".

"Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен"- говорит Григорий Николаевич.

90-летний хореограф добавил, что врачи считают, что это последствия перенесенного ранее воспаления легких. Также, Чапкис отметил, что у него сковало спину и ноги, стало тяжело ходить и дышать.

Напомним, что в декабре 2020 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Перед Новым 2021 годом его выписали, так как он пошел на поправку. Однако в рождественский сочельник хореограф снова попал в больницу, о чем сообщил его сын Грег. У танцора подозревали коронавирус, однако к счастью диагноз не подтвердился.

12 января 90-летний хореограф рассказал, что он выписан из больницы и находится дома и его состояние пошло на улучшение.